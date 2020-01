Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: dal 1984 arriva Terminator

Interamente giocabile da soli o in cooperativa, l’evento live di Terminator vedrà i giocatori impegnati ad affrontare una minaccia inattesa dal futuro in un nuovo arco narrativo, ambientato in una location inedita di Auroa.

L’evento sarà disponibile per tutti i giocatori a partire da domani 29 gennaio su PlayStation 4, Windows PC, la famiglia di dispositivi Xbox, tra cui Xbox One X, UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft, e Stadia, la piattaforma di gioco di nuova generazione di Google.

