Resident Evil 8: nuovi rumors! Ethan Winters protagonista e ci sarà il ritorno di Chris Redfield

Il canale YouTube Residence of Evil svela nuovi leak per Resident Evil 8. Ethan Winters pronto ad affrontare nuove sfide e nuovi nemici!

Continuano i rumors imperterriti sul nuovo capitolo di Resident Evil. Varie voci si sono infatti susseguite negli ultimi tempi, e la discussione sull’ottavo capitolo della serie si è infuocata di colpo, con gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli sul nuovo lavoro della Capcom.

Se però di voci ufficiali dalla casa di produzione non vi è nemmeno l’ombra, a tenere alta la tensione ci pensano come al solito gli insider, e questa volta le info arrivano fresche fresche dal canale YouTube Residence of Evil. Il canale è infatti specializzato nelle informazioni sulla serie horror e tutte le info arrivano dall’insider Nibel.

In primis, la notizia più importante è che probabilmente come protagonista ritroveremo Ethan Winters, come già nel precedente capitolo. Tuttavia a questi si aggiungerà, in qualche modo, il ritorno dell’indimenticabile Chris Redfield.

Per quanto riguarda i mostri, invece, ci sarà la novità dei lupi mannari, nemico mai incontrato finora nei precedenti capitoli, ed inoltre avremo anche la presenza costante di un nemico che pedinerà costantemente il giocatore, anche se di quest’ultimo non se ne conosce ancora la natura. Per quanto riguarda la visuale, poi, ritornerà anche la prima persona, il che lascia ben sperare per un possibile adattamento del gioco al VR.

Ovviamente tutte queste informazioni vanno prese non come ufficiali ma come rumors, e quindi non come certezze. Questo vuol dire che fino ad un annuncio ufficiale Capcom, tutto può ancora variare, ma ovviamente queste info fanno gola e lasciano davvero una buona sensazione per la realizzazione del gioco.

Di seguito il video di Residence of Evil dove troverete tutte le informazioni.