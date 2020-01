Thronebreaker: The Witcher Tales arriva anche su Nintendo Switch

Il gioco, già presente sul PC, Xbox One e PS4 dal 2018, ci porta a vivere e ad approfondire una parte di trama raccontata nei romanzi, senza un vero e proprio legame con la saga principale di The Witcher. Nei panni della regina Meve affronteremmo una guerra violenta in quale ogni nostra decisione potrà cambiare il flusso del storia . Le meccaniche di gioco prendono forte inspirazione dal tanto amato gioco di carte Gwent.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.