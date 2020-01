Plague Inc, vendite impennate con la diffusione del Coronavirus

Dalla diffusione del pericoloso Coronavirus avvenuta da qualche giorno, il titolo di Ndemic Creations chiamato Plague Inc. ha visto le sue vendite aumentare di non poco.

Gli sviluppatori hanno voluto fare una precisazione per questa vicenda:

Plague Inc. è stato pubblicato otto anni fa, e ogni volta che si verifica un’epidemia vediamo un incremento dei giocatori: la gente vuole saperne di più su come i virus si diffondono, al fine di comprendere la complessità di queste situazioni. Abbiamo realizzato il gioco specificamente per essere realistico e informativo, cercando di non sensazionalizzare problemi reali e concreti. Questa volontà è stata riconosciuta dalla CDC e da altre organizzazioni mediche in tutto il mondo. Ricordate tuttavia che Plague Inc. è un gioco, non uno modello scientifico, e l’attuale diffusione del Coronavirus è una situazione reale e drammatica, che sta avendo un impatto su di un gran numero di persone. Raccomandiamo quindi agli utenti di rivolgersi alle autorità sanitarie locali e globali per ottenere informazioni al riguardo.