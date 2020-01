Pokémon GO: la funzione Battle League potrebbe uscire a breve

By Domenico Coscione

Dopo l’annuncio dello scorso ottobre 2019 in cui gli sviluppatori avevano annunciato una nuova funzione, Niantic Labs ha lasciato intendere che quel momento potrebbe essere più vicino di quel che ci aspettavamo.

TTramite un tweet ufficiale, che potrete trovare in calce alla notizia, gli sviluppatori parlano del possibile rilascio a breve della prima stagione di Battle League, quella funzione che avrebbe permesso agli allenatori di tutto il mondo di poter gareggiare tra loro in una classifica globale per dimostrare chi sarà il numero 1.

Per ora resta ancora una supposizione da confermare, ma visto l’aggiornamento di oggi possiamo essere ben speranzosi che il tempo sia ormai giunto.