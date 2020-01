Battlefield V: il capitolo 6 Into the Jungle verrà presentato oggi

Tramite la pubblicazione di un tweet sul profilo ufficiale, che troverete in calce alla notizia, è stata annunciata la presentazione del Capitolo 6 per Battlefield V, chiamato Into the Jungle.

Non si conoscono i dettagli del contenuto e della presentazione di oggi, ma siamo sicuri che verranno spiegati tutti i fondamentali alle 15.00 di oggi durante la diretta.