Call of Duty: Modern Warfare in testa alla classifica UK

Call of Duty: Modern Warfare in testa alla classifica UK

Call of Duty: Modern Warfare è risultato essere il più venduto nel Regno Unito nel corso dell’ultima settimana.

Ecco la Top 10 completa:

1. CALL OF DUTY: MODERN WARFARE PEGI 18+ ACTIVISION

2. DRAGON BALL Z: KAKAROT PEGI 12+ BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

3. GRAND THEFT AUTO V PEGI 18+ ROCKSTAR

4. MARIO KART 8 DELUXE PEGI 3+ NINTENDO

5. FIFA 20 PEGI 3+ EA SPORTS

6. STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER PEGI 16+ EA GAMES

7. JUST DANCE 2020 PEGI 3+ UBISOFT

8. LUIGI’S MANSION 3 PEGI 7+ NINTENDO

9. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE PEGI 12+ NINTENDO

10. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD PEGI 12+ NINTENDO