Disponibile il trailer di lancio di Journey to the Savage Planet

A partire da oggi Journey to the Savage Planet è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Epic Game Store), e il canale Youtube di PlayStation Italia ha pubblicato il trailer di lancio del gioco. Ecco la descrizione del gioco pubblicata sul canale Youtube:

“Vesti i panni della nuova recluta del Kindred Aerospace. Atterrato su un pianeta sconosciuto dovrai esplorare, catalogare la flora e la fauna aliena, e stabilire se il pianeta è adatto per l’insediamento umano!”