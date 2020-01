Siete pronti a sincronizzarvi su Harry Potter: Wizards Unite?

Mentre ci si reca al lavoro la mattina, si fa una passeggiata o una corsa serale, “Sincronizza avventura” di Harry Potter: Wizards Unite si connetterà ad Apple Health o Google Fit per registrare le distanze percorse quando il gioco non è in esecuzione.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.