Playstation vuole rilanciare PSVR: iniziano i lavori per un gioco tripla A

PlayStation Manchester starebbe cercando personale per avviare un progetto che prevede la realizzazione di un gioco AAA per PSVR.

Siamo onesti: per ora PSVR, la tecnologia VR di Playstation, non è stata esattamente esaltante come volevano presentarcela. Certo, il modello attuale è un ottimo trampolino di lancio per un futuro del gaming sempre più improntato alla centralità dell’azione e del giocatore su questa tecnologia, ma per ora i giochi a disposizione non sono abbondanti come ci si poteva aspettare.

A dare nuova verve al progetto è però PlayStation Manchester, a cui evidentemente Sony ha dato preciso mandato di continuare ad ampliare il progetto della realtà virtuale, che avrebbe infatti pubblicato alcuni annunci mirati a ricercare sviluppatori per posizioni di lavoro aperte all’interno di un nuovo progetto che riguarderebbe lo sviluppo di un nuovissimo gioco per PSVR.

Questo è quanto si apprende dal tweet di Rachael Gregg-Smythe, producer di PlayStation Manchester, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato l’annuncio di lavoro, spiegando anche che il risultato finale dovrà essere un: “eccitante nuovo gioco AAA per PSVR“.

La domanda che però tutti si pongono ora, riguarda il nome del titolo che PlayStation Manchester intende sviluppare, oltre ovviamente ai tempi di sviluppo. Ma uno dei quesiti fondamentali a cui Playstation dovrà dare risposta è certamente se questo nuovo gioco sarà per PSVR2, visto che da settimane circolano rumor su un possibile nuovo modello che arriverà con PS5.

Tutte le risposte arriveranno, ma per ora possiamo quantomeno essere tranquilli sul fatto che gli sviluppatori tengono molto alla questione realtà virtuale e che questo tipo di gaming vedrà sicuramente un grande passo in avanti con la next-gen.