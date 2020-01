Butter Royale arriva oggi per Apple Arcade

È disponibile a partire da oggi Butter Royale, un nuovo battle royale basato sul cibo.

Sviluppato da Mighty Bear Games e giocabile fino a 32 giocatori in contemporanea, con 50 personaggi diversi, risulta essere adatto a qualsiasi tipologia di utenti.

Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games, ha così dichiarato in merito:

Abbiamo realizzato Butter Royale per spingere sul divertimento e l’inclusività. Vogliamo che tutti in famiglia possano amare il gioco e vedersi rappresentati in esso, dai più giovani ai nonni. Inoltre, per noi è importante che Butter Royale sia uno sparatutto nonviolento, che permette anche a giocatori più piccoli di divertirsi in sicurezza. Utilizzare il cibo è stata un’idea perfetta in tal senso.