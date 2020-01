Svelata la data d’uscita per Metro Exodus: La Storia di Sam

By Domenico Coscione

È stata svelata la data d’uscita per il secondo DLC di Metro Exodus chiamato La Storia di Sam.

Per errore, è stata pubblicata sul sito ufficiale di 4A Games, ma è stata rimossa subito dopo anche se gli utenti più attenti hanno ben pensato di effettuarne uno screen, rivelando che uscirà l’11 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.