Street Fighters 5: Champion Edition su Nintendo Switch? Arriva la smentita ufficiale!

By Domenico Coscione

Secondo alcune indiscrezioni, partite da un tweet postato da EB Games Canada, c’era la possibilità che Street Fighter: Champion Edition potesse arrivare a breve su Nintendo Switch.

Dopo essere rimbalzata in rete su parecchi siti, questa notizia è arrivata anche alle orecchie di Yoshinori Ono, il responsabile della serie Street Fighter, ha così risposto:

Cosa? Incredibile, dove posso trovare questo prodotto? Possibile che non ci siamo accordi che qualcuno lo stesse facendo?

Successivamente ha smentito ufficialmente che non esiste la suddetta versione per la console di Nintendo, confermata ulteriormente anche dalla ditta che ha ammesso di aver sbagliato nella pubblicazione a cui si riferiva alla versione per PlayStation 4.