N3TWORK e The Tetris Company hanno annunciato e rilasciato un nuovo titolo della serie sia su App Store che su su Google Play. N3TWORK ha anche promesso che in futuro arriverà un aggiornamento per la modalità multiplayer insieme ad altre funzionalità. Questo nuovo gioco per cellulare è scaricabile gratuitamente, con l’unico acquisto in-app utile per disabilitare gli annunci