Toyotaro omaggia Dragon Ball Z: Kakarot disegnando Bonyu

Toyotaro, famoso mangaka scelto come successore da Akira Toriyama e creatore di Dragon Ball Super, ha omaggiato il suo maestro e Dragon Ball Z: Kakarot con un disegno di Bonyu.

Per chi non lo sapesse, tranquilli niente spoiler, Bonyu è uno dei nuovi personaggi che troveremo all’interno del gioco che Toriyama ha appositamente creato per il titolo.

Se volete sapere cosa aspettarvi dal titolo, potete leggere la nostra recensione realizzata da MR. PINK.

Toyotarō drew Bonyu this month.

"Bonyu, a character that appears in the game 'Kakarot' which is on sale now"#DBZKakarot pic.twitter.com/3aFcVgTZjx

— 🍌 SUPER クロニクル (@DBSChronicles) January 21, 2020