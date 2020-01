Il puzzle game The Turing Test arriva anche su Nintendo Switch

Square Enix Collective® aggiunge un nuovo titolo alla sua serie di giochi disponibili su Nintendo Switch™ con il meraviglioso puzzle game in prima persona The Turing Test™, che uscirà il 7 febbraio.

The Turing Test™ è un puzzle game fantascientifico ambientato su Europa, una delle lune di Giove. Segui le avventure di Ava Turing, un ingegnere dell’International Space Agency (ISA) inviata in missione per indagare sulle cause della scomparsa dell’equipaggio di stanza sul satellite.

Dopo aver pubblicato il titolo su Steam, Xbox One e PlayStation 4, lo sviluppatore Bulkhead Interactive ha pensato che sarebbe stato perfetto come gioco portatile su Nintendo Switch.

“Tutto l’affetto dimostrato dai giocatori dopo l’uscita iniziale di The Turing Test è stato travolgente per il nostro piccolo team, e ora, tre anni più tardi, essere in grado di portare questa esperienza a tantissimi nuovi giocatori a casa loro (e anche fuori!) è davvero emozionante per noi. Non vediamo l’ora di condividere questi momenti ricchi di puzzle, esplorazione e scoperta a un nuovo pubblico su Nintendo Switch!” ha dichiarato Howard Philpott, Lead Designer.

The Turing Test™ è disponibile su Steam™, Xbox One™ e PlayStation 4™ al prezzo di 19,99 €.

Uscirà su Nintendo Switch™ il 7 febbraio al prezzo di 19,99 € con uno sconto di lancio del 10% (valido fino al 21 febbraio).