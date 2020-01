GWENT: The Witcher Card Game si aggiorna per il capodanno lunare

CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano un evento speciale in arrivo su GWENT: The Witcher Card Game. L’evento celebra il capodanno lunare e porta con sè l’opportunità di ottenere regali e oggetti a tema su PC e iOS.

