Dragon Ball Z: Kakarot: un nuovo trailer dedicato ai nemici

A qualche giorno dalla pubblicazione di Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del gioco che vede in azione alcuni storici nemici di Goku e compagni, tra cui Majin Bu e Cell. Vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione del gioco che è stato premiato per la struttura narrativa e il gameplay, mentre siamo rimasti perplessi da una certa ripetitività nell’azione di gioco, soprattutto per quanto riguarda le missioni secondarie.