Dopo essere stato rimosso nel 2017, Alan Wake ritorna ufficialmente acquistabile su Xbox Store insieme al suo spin off Alan Wake: American Nightmare.

Nonostante non ci siano ancora notizie ufficiali su un probabile Alan Wake 2 o una Remastered del primo per goderlo a pieno con la nuova generazione di console, anche se al momento non è possibile per l’impegno completo su Control, il ritorno nello Store fa ben sperare tutti i fan del brand.