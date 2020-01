Rivelate le date per il Pokémon World Championship 2020

Rivelate le date per il Pokémon World Championship 2020

By Domenico Coscione

The Pokémon Company International ha annunciato ufficialmente le date per i Pokémon World Championship 2020, ovvero i nuovi campionati per Pokémon Spada, Pokémon Scudo e il gioco di carte collezionabili.

Quest anno i campionati mondiali si terranno dal 14 agosto 2020 al 16 agosto 2020 presso l’ExCeL di Londra. Durante questi giorni ci saranno intensivi scontri per le fasi finali sia di carte collezionabili che per gli ultimi due titoli videoludici usciti, con tanto di premiazione per il vincitore.

Infine, per chi volesse partecipare dal vivo può farlo acquistando il biglietto per gli spettatori dove potrà trovare, oltre a numerosi appassionati dei mostriciattoli tascabili, anche un Pokémon Center in cui potrà acquistare tantissimi gadget del brand.