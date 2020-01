Annunciato Kingdom Hearts: Project Xehanort

By Domenico Coscione

Con un tweet ufficiale, Square Enix ha rivelato di essere a lavoro su un nuovo capitolo per la saga di Kingdom Hearts chiamato, provvisoriamente, Project Xehanort.

Questo nuovo titolo, destinato al mercato mobile sia Android che iOS, ci porterà a conoscere le motivazioni che hanno fatto cedere il cuore del maestro Xehanort all’oscurità e com’è diventato cattivo.

Inoltre, essendo un nome provvisorio, Square Enix ha ben pensato di lanciare un concorso in cui ognuno può suggerire un nome per il gioco. Per partecipare basta scrivere un messaggio a @ProjectXehanort con l’hashtag #KHNameContest, aggiungendo nel commento il nome.