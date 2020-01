Netflix a lavoro su The Witcher: Nightmare of the Wolf

Alcune ore fa un rumor comparso sulla rete preannunciata l’arrivo di un film animato ambientato all’interno dell’universo di The Witcher.

Attraverso le pagine di Twitter è praticamente arrivata la conferma dell’arrivo di un lungometraggio animato denominato The Witcher: Nightmare of the Wolf che sarà realizzato grazie a una collaborazione del team che ha dato vita alla serie tv (sempre disponibile su Netflix) e da Studio Mir (famosi per Legend of Korra).