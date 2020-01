Tutti gli episodi di Half-Life gratuiti su Steam, fino all’uscita di Alyx

Valve ha annunciato che da oggi e fino all’uscita di Half-Life Alyx (in programma a marzo) tutti gli episodi della serie potranno essere scaricati e giocati gratuitamente da Steam.

Nello specifico sarà possibile accedere senza alcun costo ad Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode One e Half-Life 2 Episode Two, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift e in aggiunta anche a Team Fortress Classic. Da notare che i giochi non verranno regalati ma sono offerti come “Free Play” fino a marzo, questa vuol dire che dopo il periodo indicato non sarà più possibile giocare, a meno di non procedere con l’acquisto dei singoli titoli.