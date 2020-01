[Rumor] Cyberpunk 2077 è stato rimandato per le capacità limitate delle console

By Domenico Coscione

Secondo alcune indiscrezioni, date da un Insider, Cyberpunk 2077 è stato rimandato a causa dei limiti tecnici delle console attuali.

Durante un podcast un ragazzo polacco avrebbe detto che i problemi maggiori sono sorti durante lo sviluppo per la prima versione di Xbox One, e a causa di questo hanno dovuto rimandare l’uscita per avere più tempo su cui lavorarci.

Ovviamente, la notizia va prese con le pinze essendo un rumor senza conferma né smentita ufficiale.