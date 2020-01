La Marina arriva in War Thunder nelle seconda stagione della modalità World War

Gaijin Entertainment ha annunciato che la seconda stagione della modalità World War chiamata “Attack from the Sea” arriverà presto in War Thunder , il gioco di azione militare online. Questa volta i giocatori saranno in grado di ricostruire famose battaglie storiche usando non solo le forze di terra e aeree, ma anche unità navali. La nuova stagione vedrà l’esercito americano difendere l’isola filippina di Luzon dalle forze imperiali giapponesi, mentre i sovietici proveranno a sbarcare le loro truppe sulla penisola di Crimea occupata dai tedeschi. Saranno inoltre disponibili due scenari di battaglia interna: la battaglia per Caen e l’Operazione Nordwind.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.