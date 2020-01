By Domenico Coscione

Dopo i rumor sui due nuovi capitoli per Silent Hill, AestheticGamer ha rilasciato un nuovo rumor riguardante un presunto nuovo capitolo della saga Resident Evil.

Secondo queste indiscrezioni un nuovo gioco sarebbe in uscita per il 2021, ma non sarà né Resident Evil 8 né un nuovo remake dei vecchi capitoli.

Ovviamente, queste informazioni sono solo rumor e finché non avranno una conferma o una smentita ufficiale vanno prese con le pinze.