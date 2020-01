MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON arriva su PS4

Grazie alla modalità co-op 1-4, agli scontri PVP e alle 183 Mobile Suit che arrivano da 36 diverse serie di GUNDAM, MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON è perfetto per tutti i fan!

L’EXTREME VS fighting game 2-contro-2 è stato rilasciato solo per i cabinati in Giappone nel 2010 ma farà il suo debutto su PlayStation 4 nel 2020.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.