[Rumor] Due giochi di Silent Hill in sviluppo?

By Domenico Coscione

Secondo alcune indiscrezioni e leak circolanti in rete, l’utente AestheticGamer ha ipotizzato lo sviluppo di ben due giochi appartenenti alla saga di Silent Hill.

Secondo le sue ipotesi il primo si tratterebbe di un remake di qualche vecchio capitolo, mentre il secondo sulle false righe di Until Dawn o simili.

Inoltre, entrambi i titoli saranno alimentati da Konami con un budget sostanzioso e che usciranno per la prossima generazione di console.

Ovviamente, queste informazioni non trovano conferme ufficiali e quindi vanno prese con le pinze. Non appena ci saranno più dettagli, non mancheremo di aggiornarvi.