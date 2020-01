One Punch Man A Hero Nobody Knows: svelati i requisiti di sistema

Bandai Namco ha svelato sulla pagina ufficiale di Steam dedicata a One Punch Man: A Hero Nobody Knows i requisiti ufficiali di sistema della versione pc del titolo.

MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i5-2550 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 570 DirectX: Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 8 GB di spazio disponibile



CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i5-7400 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 680 DirectX: Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 8 GB di spazio disponibile



Il titolo è attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 28 febbraio.