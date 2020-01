Red Dead Online: novità nel catalogo per Xbox One, PC e Stadia

Red Dead Online: novità nel catalogo per Xbox One, PC e Stadia

Quattro nuovi capi d’abbigliamento e cinque nuove emote sono ora disponibili in Red Dead Online per Xbox One, PC e Stadia, in aggiunta al covo di Beaver Hollow, rifugio del famigerato Clan Murfree.

Abbigliamento:

Bandoliera doppia Salizzo

Stivali Rulfo

Cappello Starrett

Mini chaps Gordillo:

Emote:

Tocca il cappello

Ulula

Risata gioviale

Cenno discreto

Solo noi due

Volete perfezionare il tuo arsenale e le vostre scorte? Approfittate del 30% di sconto su canne, mirini, mirini telescopici e calci (escluse le incisioni in metallo), oltre a sconti su tutte le note del ricettatore, utili a creare munizioni come le frecce incendiarie o medicine come il rivitalizzante speciale per cavalli.

I nuovi giocatori che raggiungeranno il rango 10 entro il 27 gennaio riceveranno uno sconto del 30% su un’arma a scelta. Raggiungete il rango 20 prima della scadenza e ricevi uno sconto del 30% su un cavallo. Assicuratevi di visitare la sezione Vantaggi per non perdere le ultime offerte e ricompense.

I membri Twitch Prime che hanno collegato i propri account Twitch e Social Club hanno diritto a uno sconto aggiuntivo del 10%, oltre alla Borsa da Collezionista e al miglioramento Alambicco in rame lucido, il tutto gratuitamente (visita Twitch Prime per registrarti). I membri di PlayStation Plus possono ancora ricevere gratis la giacca Leavitt in una delle sue colorazioni.

I giocatori che verificano l’indirizzo email associato all’account del Social Club e attivano la verifica in due passaggi tra il 7 e il 13 gennaio riceveranno tramite la sezione Vantaggi un’offerta di 5 Lingotti d’Oro per il Pass Fuorilegge 2, la licenza da Cacciatore di taglie, il Tavolo da macellaio e la Borsa da Collezionista per ogni articolo non ancora posseduto.

I giocatori Xbox One possono ora finalmente godersi tutti gli aggiornamenti alla modalità Storia per Red Dead Redemption 2 prima disponibili solo su PlayStation 4, PC e Stadia. Tra questi troviamo la modalità Foto, che fornisce tutti gli strumenti per catturare scatti mozzafiato nella modalità Storia di Red Dead Redemption 2 e condividerli sul Social Club.

ALTRE NOVITÀ NELLA MODALITÀ STORIA PER XBOX ONE: