Super Mega Space Blaster Special Turbo – Recensione

La storia di Super Mega Space Blaster Special Turbo è talmente semplice che non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di uno shooter. Infatti non esiste alcuna modalità Storia, ma gli sviluppatori hanno incluso una piccola annotazione a cui è possibile accedere dal menu principale che traccia un minimo di background. È una piccola cosa, ma nel suo piccolo è una divertente variazione rispetto a prodotti che ci buttano senza un minimo di preliminari nell’orgia di proiettili e distruzione che accomuna tutti gli shoot’em up, in particolare gli indie.In sostanza il nostro compito è quello di proteggere una delle grandi Mother, enormi navi senza equipaggio che l’umanità ha lanciato nello spazio al fine di cercare pianeti abitabili. Spetta a noi e alle nostre capacità di pilota stellare salvare questa nave dall’attacco alieno. Vediamo assieme se vale la pena gettarsi in questa avventura!

Gli sviluppatori di Bare Knuckle Development non hanno affatto mentito pubblicizzando Super Mega Space Blaster Special Turbo come uno sparatutto arcade di ispirazione retro, che ci porterà principalmente cercare di battere il nostro punteggio precedente, salire sulle classifiche e sbloccare nuove navi e abilità. La cosa bella è che nonostante questa apparente semplicità, SMSBST è uno di quei titoli che ti cattura subito nel vortice del “Okay, solo un’altra partita e poi smetto”.

Questa è la forza di Super Mega Space Blaster Special Turbo. Il gioco infatti funziona benissimo proprio perchè non ha alcuna altra velleità se non quella di tenerci attaccati allo schermo cercando di sbloccare tutte e 15 le navi da sbloccare, mentre potremo passare tra le 5 modalità di gioco cercando di guadagnare denaro e fama indiscussa per acquistare oggetti.

Ogni nuova nave ha diversi punti di forza e di debolezza che fanno cambiare anche drasticamente il gameplay. Questo permette ad ogni singolo playthrough di essere in qualche modo unico e approcciabile in maniera diversa a seconda della nave che usiamo, per cui lo sblocco di nuove navi fa parte del divertimento.

Le 5 modalità di gioco sono Protect Mother, Survival, Save The Colony, One Shot e To The Death.

In Protect Mother, uno o due giocatori hanno il compito di proteggere la nave madre dagli attacchi nemici. Affronteremo da soli o con un amico in locale ondate e ondate di navi aliene, evitando anche asteroidi malvagi. Il gioco termina semplicemente quando la tua nave non esplode o la salute della nave madre non si esaurisce.

In Survival, uno o due giocatori devono “semplicemente” sopravvivere il più a lungo possibile. Le navi aliene si riversano senza soluzione di continuità e praticamente dovremo mettere alla prova tutta la nostra abilità per contrastare questi i flussi costanti. Questa è, a nostro avviso, la modalità più divertente per due persone, da giocare in co-op.

In Save the Colony, i sopravvissuti fluttuano nello spazio e hai il compito di recuperarli e scortarli verso un portale sullo schermo.

Ci sono poi due modalità locali per 2 giocatori che vogliono sfidarsi l’uno contro l’altro, One Shot e To the Death. One Shot è un combattimento pilota contro pilota in cui entrambi i giocatori iniziano con un solo colpo. Naturalmente si può ricevere più armi, ma avere un solo colpo iniziale rende tutto più intenso e molto divertente. E infine in To The Death ogni giocatore cercherà di distruggere la nave madre nemica o di eliminare il direttamente la nave avversaria.

La cosa divertente di tutte le modalità è che avremo colpi limitati, per cui dovremo procurarci continuamente nuovi rifornimenti per poter continuare a sparare e creare caos e distruzione. Ci sono anche un sacco di bonus che possiamo raccogliere sullo schermo, come colpi esplosivi, scudi, colpi posteriori e tanto altro ancora, che saranno utilissimi per poter cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. I crediti per compare navi e abilità li raccoglieremo durante le singole partite oppure ci verranno anche assegnati completando alcune “challenges” all’interno del gioco.

La grafica è semplice. Da quella dei menu ai modelli alle animazioni, è tutto molto semplice, quasi rozzo. Super Mega Space Blaster Special Turbo sembra proprio il tuo sparatutto arcade comune per dispositivi mobili, con sprites ripresi direttamente, sia nella foggia che nella realizzazione, dagli shump arcade degli anni ’80, in primis Asteroids, con una realizzazione grafica che sembra appartenere al mondo degli 8 bit.

Anche il comparto audio non è nulla di entusiasmante. La colonna sonora è una semplice musica synth che serve al suo scopo, ma che dopo qualche partita inizierete ad odiare. Infatti e non ci sono molte tracce (4 in totale, con 2 remix). Gli altri effetti sonori sono anch’essi veramente basici, ma assolvono il loto compito senza grossi intoppi. La cosa migliore sicuramente è il rumore dei blaster della nave, che ci riporta alle vecchie glorie old-school

In Conclusione Super Mega Space Blaster Special Turbo funziona senza intoppi e gli sviluppatori di Bare Knuckle Development hanno realizzato ciò che si prefiggevano: fare uno sparatutto spaziale arcade frenetico, facile da iniziare, difficile da padroneggiare, che mescola il metodo di controllo classico che quello twin-stick. E sono riusciti a farlo bene, anche se sicuramente si denotano delle pesanti carenze nello componente grafica. Wuesto elemento potrebbe non piacere a coloro che si aspettano un prodotto all’altezza di una console di questa generazione, in quanto siamo certi che questo gioco sarebbe potuto girare senza intoppi anche su una pSX, ma è un omaggio agli sparatutto vecchia scuola, di quelli che ti tengono attaccato allo schermo dpartita dopo partita e che per staccare il pad dalle mani ci vuole un piede di porco.In definitiva Super Mega Space Blaster Special Turbo è un gioco divertente e avvincente con molto da offrire. ma solo se siete fan degli sparatutto arcade, che vale i 4.99 € che costa!

Versione provata : PS4 (codice fornito dallo sviluppatore)

7

voto