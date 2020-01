L’aggiornamento 1.07 di Kingdom Hearts III aggiunge nuove combo

Come probabilmente saprete, Kingdom Hearts III riceverà a breve il suo primo DLC a pagamento nel corso di questa settimana; ReMind, questo il nome del LC, introurrà nuovi contenuti dper la storia, nuovi boss e un Premium Menu che consentirà ai giocatori di modificare alcuni parametri del gioco. Per preparare l’arrivo del suddetto DLC, Square-Enix ha rilasciato un aggiornamento di Kingdom Hearts III che porterà il gioco alla versione 1.07.

L’aggiornamento in questione introduce due nuovi Keyblade per tutti – Oathkeeper e Oblivion – è nuovi set di attacchi combo (sei in totale).