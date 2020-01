In arrivo un aggiornamento per Dragon Ball Z Kakarot

Attraverso le pagine di Twitter, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento gratuito per Dragon Ball Z Kakarot che permetterà ai giocatori di utilizzare la macchina del tempo di Trunks e di viaggiare indietro nel tempo per rigiocare archi narrativi già completati. Inoltre sarà disponibile una nuova quest secondaria che permetterà ai giocatori di aiutare Arale, altro personaggio creato dalla mente geniale di Akira Toriyama. Restate sintonizzati sulle nostre pagine in attesa della imminente recensione di Dragon Ball Z Kakarot!

A FREE update is headed your way in #DragonBall Z: Kakarot!

Help Arale and Gatchan in a new sub quest, and get access to the Time Machine to travel back to previous arcs and complete the sub quests you've missed! pic.twitter.com/Zuhs5Z6AWO

