Neverwinter: Infernal Descent ora disponibile su PC

Oggi Perfect World Entertainment Inc., uno dei più importanti publisher di giochi con servizi live, e Cryptic Studios hanno annunciato che Neverwinter: Infernal Descent è ora disponibile su PC; il lancio su Xbox One e PlayStation 4 è previsto per il 25 febbraio. L’ultimo grande aggiornamento per il MMORPG free-to-play ambientato nei Forgotten Realms permette ai giocatori di Neverwinter di vivere un’epica impresa basata sull’avventura per la versione cartacea di Dungeons & Dragons di Wizards of the Coast: Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus .

In Infernal Descent , la fortezza di Vallenhas è stata strappata dal Faerûn e trascinata negli abissi infuocati dell’Avernus, il primo girone dei Nove Inferi, nel corso del continuo conflitto tra diavoli e demoni noto come la Guerra del sangue. I giocatori devono unire le loro forze con due nuovi eroi, il paladino Alric Vallenhas e il bardo Etrien Sael, e con vecchie conoscenze del passato per vivere una straordinaria avventura ambientata nei Nove Inferi e salvare gli abitanti della tenuta di Vallenhas dalle macchinazioni infernali dell’arcidiavolo Zariel.

Man mano che i giocatori di Neverwinter scendono negli abissi infuocati, parteciperanno a una nuova campagna end game appositamente creata per personaggi di livello 80, una vasta zona di avventura con incontri eroici e un nuovo, impegnativo dungeon end game ambientato in una cittadella dei diavoli proprio sopra l’Avernus. Altre importanti aggiunte a tema di Discesa nell’Avernus includono istanze della storia uniche, nuovi nemici diabolici, equipaggiamento e altro ancora. Qui sotto c’è un elenco dettagliato delle caratteristiche: