Captain Tsubasa: Rise of New Champions in arrivo nel corso del 2020

L’annuncio di un nuovo videogioco dedicato alla celebre serie anime e manga di Captain Tsubasa, è arrivato in mattinata e ha fatto sbito drizzare le orecchie ai fans, che in Italia lo conoscono come l’intramontabile Holly e Benji.

Bandai Namco ha annunciato che Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nuovo titolo sportivo ispirato alla celebre serie, offrirà la grafica e le azioni spettacolari tipiche della saga ideata da Yoichi Takahashi, e che arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020 anche in Europa.

Finalmente anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa con una nuova esperienza di calcio contraddistinta dalle azioni esaltanti e le inquadrature spettacolari che hanno reso tanto celebre questa licenza. Captain Tsubasa: Rise of New Champions offre una grafica in stile anime e un gameplay accessibile, oltre a una serie di modalità che sapranno conquistare tutti i fan del calcio sia in campo che fuori!

Ecco per voi una bella carrellata di immagini, che ne pensate???