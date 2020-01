Il brutale action adventure 2D “Star Fetchers: Pilot” è disponibile su Steam

Se amate gli action adventure in 2D, allora il follemente brutale Star Fetchers: Pilot fa sicuramente per voi. La trama narra le avventure di due giovani gangster-spadaccini, che cercano di scalare le gerarchie della criminalità in città fino ad arrivare in cima, sconfiggendo il perfido Doghead.

