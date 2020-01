[Rumor] Il controller PlayStation 5 avrà un assistente digitale integrato?

Secondo nuove indiscrezioni che circolano in rete, il nuovo controller PS5 sarà dotato di un microfono e un assistente vocale come Google Home o Amazon Echo.

Questa meccanica sarebbe stata introdotta per aiutare l’utente nei momenti di difficoltà durante i giochi, ricevendo consigli utili su come andare avanti per proseguire la sua avventura senza troppi intoppi.

Ovviamente, non c’è ancora nessuna conferma o smentita ufficiale per quanto riguarda questo rumor e quindi, almeno per ora, va considerata non vera.