Phil Spencer e il suo team in Giappone per parlare del futuro di Xbox Series X

Da quanto si evince dal suo tweet, che potrete trovare in calce alla notizia, Phil Spencer e il suo team si trovano attualmente in Giappone, per discutere con alcuni team di sviluppo e publisher del luogo del futuro di Xbox Series X.

Ecco cosa ha detto il CEO di Microsoft:

Purtroppo non sapremo cosa potremo aspettarci da Phil per il mercato del Sol Levante, ma dovremo aspettarci la comparsa di titoli importanti, com’è successo l’anno scorso con il rilascio dei Final Fantasy per esempio. E voi? Cosa ne pensate?

Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2020