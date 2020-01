Magic: The Gathering Arena, rilasciato il set Thermos oltre la morte su Epic Games Store

Wizards of the Coast ha annunciato in data odierna il rilascio su Epic Games Store della nuova espansione Theros oltre la morte per Magic: The Gathering Arena.

I fan di questo gioco di carte collezionabili potranno arricchire la loro collezione con nuove carte, così da potenziare i loro mazzi con strategie e combo più potenti, e nuove meccaniche introdotte per la prima volta come Fuga, Costellazione e Devozione ognuna con un effetto devastante.