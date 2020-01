Ministry of Broadcast: un titolo da tenere d’occhio

In attesa che esca alla fine del mese, il gioco ha già smosso le acque del panorama indie. Concentrandosi su splendide grafiche pixel e una trama ricca di colpi di scena, il calore di Ministry of Broadcast traspare da ogni bit. Sembra esserci anche un’insolita attenzione al comportamento degli NPC per questo genere di gioco. Gli NPC sono un po’ più utili di quanto potrebbero essere: vengono utilizzati come strumenti nei puzzle e fungono da organismo vivente all’interno del gioco.

