Toplitz Productions pubblicherà Cattle and Crops, il simulatore di fattoria di Masterbrain Bytes

Oggi Toplitz Productions – l’editore e lo sviluppatore di Farmer’s Dynasty, LumberJack’s Dynasty e Mad Games Tycoon – ha annunciato che Cattle and Crops, la simulazione agricola di Masterbrain Bytes, si unirà al suo portafoglio di impressionanti giochi di simulazione di vita reale.

Attualmente in Early Access per PC e pronto per la vendita al dettaglio e in versione digitale per PC e console, Cattle and Crops invita i giocatori a godere di uno sguardo realistico all’agricoltura mentre combattono gli elementi in continua evoluzione, grazie a meccaniche meteorologiche dinamiche che influenzano i cicli delle colture e condizioni del suolo. Attraverso l’uso di attrezzature per l’agricoltura nel mondo reale e circostanze ambientali reali, i giocatori non solo potranno godere di una divertente simulazione agricola, ma anche conoscere le complessità dell’agricoltura.