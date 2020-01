Kings of the Castle sta per arrivare su Apple Arcade

Kings of the Castle è una missione di salvataggio colorata e una gara di velocità che puoi giocare da solo, o in modalità multiplayer in famiglia o con gli amici.

Il drago Zantorian ha rinchiuso il principe Rupert nella torre di un castello su un’isola pericolosa e misteriosa. Lord Baldor invia la principessa per cercarlo in una terra ostile e sconosciuta e salvare il principe. Giocando nei panni della principessa, devi usare la tua velocità, il tuo coraggio e il tuo senso dell’orientamento per salvare il principe. Dovrai evitare trappole, combattere i nemici, saltare gli ostacoli, e raccogliere le gemme lungo il tuo viaggio per pagare il riscatto necessario per far tornare libero il principe. Ma fai in fretta. Il drago è affamato!