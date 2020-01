SEGA annuncia il progetto Sonic 2020

SEGA ha ufficialmente dato via al progetto “Sonic 2020”, una iniziativa che prevede novità e contenuti su Sonic ogni 20 del mese per tutto il 2020.

La prima notizia è l’annuncio stesso del progetto Sonic 2020. SEGA ha inoltre rilasciat oun artwork per PC e sfondi per il cellulare, oltre a una immagine di copertina per Twitter e 21 icone di personaggi per tutti i social media. Una pagina dedicata al progetto Sonic 2020 è visibile sul sito Sonic Channel.