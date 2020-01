Naughty Dog cerca programmatori PC per The Last of Us 2

Secondo un recente annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog, sembra che il talentuoso team di sviluppo sia alla ricerca di un programmatore per The Last of Us 2 che abbia esperienza in ambito DirectX 12, Vullkan e altre recente API grafiche; è inoltre richiesta la conoscenza di architetture AMD GCN e NVIDIA CUDA.

A seguito del suddetto annuncio si sono fatte sempre più insistenti le voci circa una possibile versione PC dell’attesissimo The Last of Us 2 ma, al momento, non ci sono state ancora conferme da parte del team di sviluppo