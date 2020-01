Sky: Children of the Light arriverà anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch

By Domenico Coscione

Jenova Chen, co-fondatore e direttore creativo del team di sviluppo thatgamecompany ha annunciato durante un’intervista che le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di Sky: Children of the Light arriveranno molto presto.

Inoltre, in futuro il titolo supporterà anche il cross-play tra tutte le piattaforme, compreso iOS dove per ora è in esclusiva, abbattendo le barriere tra console.