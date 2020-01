Grey: An Alien Dream, l’indie tutto italiano arriva su PC

I ragazzi di 2Pixles Games, uno studio di sviluppo tutto italiano, ha annunciato l’arrivo del loro titolo di esordio chiamato Grey: An Alien Dream.

Questo titolo è un gioco ispirato ai suoi predecessori degli anni ’80 con grafica in 2.5D a scorrimento laterale in cui picchieremo ogni nemico che ci si parerà davanti con calci, pugni e una varietà di armi molto efficaci.

Per ora, l’ uscita di Grey: An Alien Dream è stata fissata al 10 febbraio 2020 solo per PC, ma le versioni per PlayStation 4 e Xbox One non tarderanno ad arrivare.