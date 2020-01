MyReviews cerca talenti per ampliare lo staff!

Amate scrivere? I videogiochi sono la vostra passione? Bene, questa è l’occasione che fa per voi! Stiamo pensando di allargare il nostro staff inserendo nuove risorse per la stesura quotidiana di notizie e di articoli ogni qualvolta se ne presenta la possibilità (questo grazie alla collaborazione dei publisher esterni).

I requisiti sono pochi, ossia:

Età superiore ai sedici anni

Buona padronanza della lingua italiana

Discreta conoscenza della lingua inglese

Conoscenza di WordPress (utile, ma non indispensabile)

Al momento la collaborazione non è retribuita ma, come abbiamo avuto modo di dirvi più su, avrete la possibilità di ricevere titoli e/o materiale promo che potete tenervi una volta realizzato l’articolo. Sia chiaro che, per poter accedere al materiale promozionale per le recensioni, è assolutamente indispensabile pubblicare almeno quattro notizie al giorno.