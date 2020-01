Left 4 Dead 3 non è assolutamente in via di sviluppo presso Valve

Left 4 Dead 3 non è assolutamente in via di sviluppo presso Valve

In una nota inviata a IGN, Valve ha tenuto a precisare che nessun nuovo capitolo della serie Left 4 Dead è in sviluppo presso i propri studi, e che i rumor circolati sono solamente frutto di disinformazione.

"Abbiamo sentito voci in tal senso negli ultimi due mesi", ha dichiarato Valve in una nota. “Alcuni anni fa abbiamo valutato per poco tempo alcune opportunità della prossima generazione di Left 4 Dead. Ma non stiamo assolutamente lavorando su nulla di simile a L4D ora e non lo facciamo da anni."