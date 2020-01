Un video gameplay per la versione Switch di Devil May Cry 3 SE

In un recente livestream tenutosi qualche ora fa, Capcom ha mostrato un video gameplay di Devil May Cry 3 Special Edition che, vi ricordiamo, sarà incluso in formato digitale nella raccolta in arrivo su Switch che racchiuderà i primi tre capitoli della serie Devil May Cry.