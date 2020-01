3D Realms annuncia Kingpin: Reloaded

3D Realms ha annunciato il rilascio di una nuova remaster per Kingpin: Life of Crime del 1999 chiamata Kingpin: Reloaded.

Potremo giocare sia nella modalità classica, ovvero quella del 1999,oppure nella nuova modalità supportata con una risoluzione a 4K, tutti i miglioramenti del caso e il supporto del controller per giocare.

Inoltre, è stata inserita una modalità non violenta per accontentare i meno avvezzi e renderlo un gioco alla portata di tutti. Purtroppo non si conosce ancora una data d’uscita, ma non appena ci saranno ulteriori notizie non mancheremo di aggiornarvi.